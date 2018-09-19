Göz-Göz havalı Akhisar yaralı Süper Lig’de Göztepe, Kayserispor’u iyi futbolla geçti. Lige Süper Kupa ile başlayan Akhisarspor ise yine mağlup oldu. Egeli Sabah Spor Masası, Ege takımlarını bu hafta da değerlendirdi

Giriş Tarihi: 19.9.2018