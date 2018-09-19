Göz-Göz havalı Akhisar yaralı

Göztepe, İzmir
'de Kayserispor engelini 2 golle aşarken, Akhisarspor Afyon'da oynadığı maçta Ankaragücü'ne tek golle boyun eğdi. Spor Toto 1. Lig'de ise haftaya Balıkesir'de yaşanan olay damga vurdu ve hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü ile birlikte sahaya atlayan kendini bilmezin hakeme saldırması sonucu maçın ikinci yarısı oynanmadı. Diğer maçlarda ise Denizlispor farklı kazanırken, Altay, 1 saatini 10 kişi oynadığı Bolu deplasmanından 1 puan çıkarırken, Altınordu Gaziantep deplasmanında uzatmalarda yıkıldı. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi değerlendirdi. Gizem Yılmazer: Göztepe üstün oyunla kazanmasını bildi. Nasıl buldunuz Göztepe'yi ?
- Lebip Timor:
Baştan sona üstün oynayan bir Göztepe izledik. Özellikle ilk yarıda rakibe hiç fırsat vermediler ve 2 dakika içinde de maçın fişini çektiler. Önce Yasin attı, 2 dakika sonra Yasin'in asisti ile Alpaslan skoru belirledi. ŞipŞak deriz ya, işte öyle bir şey. Bu oyundan seyirci de keyif alınca izlemesi de keyif verdi.
Sezon başından bu yana iyi oynuyorlardı ama skora yansıtamıyorlardı bu oyunu. Hem takım oyunları, hem takım disiplinleri ve takım savunmaları ile üst düzey bir maç oynadılar ve alkışı hak ettiler.
- Serhan Çifdalöz:
Böyle bir galibiyete çok ihtiyacı vardı takımın. Orta sahada Borges ve Alpaslan'ın uyumu, Castro'nun da ileriye dönük oynaması Göztepe'nin önünü açt��. Yasin ve Halil'in de müthiş oynaması sonucu getirdi. Göztepe taraftarı da büyük bir destek verdi takıma. Böyle maçları ve böyle atmosferleri çok özlemişiz. Gizem: Akhisarspor iyi başlamadı lige. Yine kaybettiler. Neye bağlıyorsunuz bu skorları?
- Lebip:
Seleznyov yok. Yani forvetsiz oynuyorsun ve maç boyunca sayısız duran top ve tam 12 korner kazanıyorsun ama takımın kulesi Mustafa Yumlu kenarda oturuyor. Saffet hoca bu takımın geçen yıl oynadığı hiçbir maçı izlemedi mi? Bu yenilgi bir teknik adam beceriksizliğidir. Süper kupa şampiyonluğu herkesi aldatmış. Sonunda hem takım kaybetti, hem hoca gitti. Benim için beklenen bir son oldu.
- Serhan:
Ankaragücü karşısında oyun olarak rakibin gerisinde kalmasalar da tertip hataları nedeniyle çok kolay verdiler maçı. Ankara'da saha yok, Afyon'da oynuyorsun ve seyirci baskısı yemiyorsun. Bunu değerlendireceksin. Hocanın 60.dakikada yaptığı son oyuncu değişikliği de bir teknik adam yanlışıdır. 1-0 geridesin, bir sakatlık yaşasan son yarım saati 1 kişi eksik oynayacaksın, olur mu böyle şey? Ayrıca Bilal'i 90 dakika sahada tutmak takıma da Bilal'e de büyük haksızlıktır. Bu kadar hatalar yapan hoca kendi sonunu da hazırlamış oldu. Gizem: Altay, çok zor bir deplasmandan puanla dönüyor. Altay'ı nasıl buldunuz ?
- Lebip:
Boluspor'un seyirci cezası vardı ve sadece Altay taraftarı izledi maçı. Bu büyük avantaj gibi görünse de 29.dakikada Altay Gençer'in atılmasıyla 1 saatten fazla 10 kişi ile oynadı. Bu nedenle alınan 1 puanı çok değerli buluyorum. Kaleci Emre'nin yıldızlaşması, diğerlerinin de disiplinli oyunu 1 puana yetti. İyi gidiyorlar.
- Serhan:
Boluspor güçlü kadrosu ile şampiyonluk adayı. Böyle bir rakibe karşı üstelik oyununun büyük bir bölümünü de 1 eksik oynayıp 1 puan almayı başarabiliyorsanız bu takım ayakta alkışlanır. Ancak Gençer'in gördüğü 2.sarı kartı hiç yakıştıramadım. Arkadaşlarını zor durumda bıraktı ama arkadaşları da sanki onun yerine de oynayarak puanı hak ettiler. Gizem: Denizlispor farklı kazandı. Beğendiniz mi takımı ?
- Lebip:
Kongre kararı kafaları karıştırdı. Takımı etkiler mi diye şüphelerim vardı ama kayıpsız geçtiler haftayı. Ancak Eskişehirspor takımının durumu ortada. Transfer yapamadılar. Gençlerle oynuyorlar. Denizlispor ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurdu. Bu kadro kalitesini görmek istiyoruz önümüzdeki haftalarda.
- Serhan:
İki takım arasında büyük bir kalite ve tecrübe farkı vardı. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ancak farklı Altınordu yenilgisi sonrası bu galibiyet ilaç gibi geldi. Gizem: Altınordu, uzatmalarda kaybetti, ne diyeceksiniz?
- Lebip:
İki farklı devre oynadı Altınordu. İlk yarıda Gazişehir Gaziantep önünde başa baş bir oyun oynadı Altınordu'nun gençleri ama ikinci yarı çok geriye çekildiler. Buna rağmen "maç bitti, bitecek " derken uzatmalarda golü yediler. Yazık oldu.
- Serhan:
Gazişehir kadro olarak ve tecrübe olarak Altınordu'nun çok üstünde bir takım. Hedef ilk ikiden çıkmak. Ancak Altınordu ilk yarıyı istediği gibi bitirse de uzatmada yediği golle maçı kaybetti. Bu yenilgi sürpriz değil ama uzatmada kaybetmek üzüyor insanı. Gizem: Balıkesir'de maç yarıda kaldı. Neler oldu?
- Lebip:
Takım bu sezon ilk kez evinde bir maça çıkıyor. Zemin yemyeşil. Dostluk havasında oynanan ve 0-0 biten bir ilk yarı. Ama hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü ile birlikte sahaya atlayan bir kişi hakeme saldırıyor ve hakem de ikinci yarıya çıkmıyor. Mali sorunlar, transfer yasakları yetmezmiş gibi bu olay da tuzu biberi oldu.
- Serhan:
Centilmence oynanan bir oyun var. Hakemlik bir mesele de yok ama bir tribünlerden atlayan bir sorumsuz Balıkesirspor'a büyük darbe vurdu.
'Ayıkla pirincin taşını' derler ya, işte öyle bir şey.