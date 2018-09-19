Hakeme saldıranın dosyası çok kabarık

SPOR
Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Balıkesir
Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Balıkesirsporlu bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan'a saldırması sonucu maç tatil edildi. Saldırgan taraftar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orta hakeme saldırarak darp eden Ümit A. ismindeki taraftarın, hakkında yapılan soruşturma birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ümit A.'nın karşılaşmaya ise başka kişinin Passolig kartı ile girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.