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Kafaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Kafaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz
BANDIRMA 17 Eylül Üniversitesi'nin 2018 - 2019 Akademik Yılı'na başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Kafaoğlu, büyükşehir olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne her türlü desteği verdiklerini ve Rektör Süleyman Özdemir'le sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Gençliğine önem vermeyen toplumların bir geleceğinin de olamayacağını ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Atatürk'ün söylemiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine de, Cumhurbaşkanımızın her ortamda altını çizdiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine de ancak ve ancak gençlerimizle ulaşabiliriz. Gençler bizim geleceğimizdir" dedi. Balıkesir'i sosyal şehir yapmaya çalıştıklarını belirten Kafaoğlu, "Bunun için gece gündüz proje üretiyoruz" diye konuştu.
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Kafaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz
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