Yarın geç olmasın!

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eğitim ve öğretim yılı ile birlikte ailelere ve öğrencilere önerilerde bulunan Yeşilay İzmir
Şube Başkanı Mehmet Fatih Vargeloğlu, okul, sınıf değişimi ve yaşın getirdiği bazı değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğunu söyledi. Bu gibi zamanlarda 'sosyalleşme baskısı' ve 'merak' duygusunun zararlı alışkanlık edinmede en tehlikeli unsurlar olarak öne çıktığını belirten Vargeloğlu; 'Aileler, çocukların bu riskli dönemi güvenli şekilde aşmalarına yardımcı olmak için okulun ilk günlerinde çocuklarını yakından izlemeliler' tavsiyesinde bulundu. Eğitimin öncelikli olarak aileden başladığını belirten Vargeloğlu, "Ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar, değerler ve sorumluluklar çocuğun hayata daha olumlu bakmasını sağlayacaktır" dedi. Yeşilay kollarını canlandırmak için hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi hakkında da bilgi veren Vargeloğlu, "Çocukların hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunma ile ilgili kazanımlar oluşturmasını ve nitelikli, verimli çalışmalar yapılmasını sağlamak amacıyla projemizi hayata geçirdik" diye konuştu.