Akhisar’da tarihi gün

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nı geçen sezon ilk kez kazanıp tarihinde ilk kez Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı elde eden Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün Rus ekibi Krasnodar'ı konuk edecek. Akhisar tarihinin ilk Avrupa sınavı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak. Maçı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen'in yönetecek. Süper Lig'de Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yarınki karşılaşmaya Antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. Ligde cezası süren Seleznyov'un Avrupa'da kadroya döneceği Akhisar'da Lopes ise sakat. Grubunda Krasnodar, müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan İspanyol devi Sevilla ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla ilk 2 mücadelesi verecek Akhisarspor, önümüzdeki iki maçta Liege ve Sevilla ile deplasmanda rakip olacak. Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-13 sezonundaki kadrosunda da yer alan Bilal Kısa ve Güray Vural, takımlarının ilk Avrupa maçında boy gösterip tarihe geçecek. Akhisarspor tarihinin sembol isimleri arasına giren ikiliden Bilal, Galatasaray ve Bursaspor maceralarının ardından geçen sezon devre arasında yuvaya dönüp Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Güray ise Trabzonspor ve Kayserispor'da oynadıktan sonra bu sezon başında yeniden transfer olduğu Akhisar'da Süper Kupa sevinci yaşadı.