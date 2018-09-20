Çocuklarda kahvaltının okul başarısına etkisi!

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tatil döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte çocukların zorlandıkları konulardan biri de yemek alıskanlıklarındaki degisimler oluyor. Ege Üniversitesi
Egitim Fakültesi Temel Egitim Bölümü Okul Öncesi Egitimi Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Sönmez, düzenli ve saglıklı kahvaltı alıskanlıgının çocukların okul basarısında ve bilissel becerilerinde etkili olduguna dikkat çekiyor. Pınar Süt Pazarlama Direktörü Serpil Veral ise incelenen arastırmalarda saglıklı yasam alıskanlıklarına sahip bir yetiskinde çocukluk döneminde düzenli kahvaltının etkisinin yüksek oldugunu belirtiyor.