Gazi İnan’ın büyük azmi

SIRNAK'TA
1992 yılında mayına basarak sol bacagını diz altından kaybeden ve protezle hayatına devam eden 47 yasındaki Hasan Inan, yasadıgı olumsuzluklara ragmen yılmayarak önce is sahibi oldu, sonra yuva kurdu. Hayata baglılıgıyla dikkati çeken Inan, ayagındaki proteze aldırıs etmeden sık sık yürüyüs yaparak ve doga gezilerine katılarak yasama sevincini pekistiriyor. Gazi
unvanı alan ve devlet destegiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde isçi olarak çalısmaya baslayan Inan, bir süre sonra esiyle tanıstı. Yasama sevincini tekrar kazanan ve iki çocuk sahibi olan Inan, zorlu günleri geride bıraktı. Is sahibi olduktan ve yuva kurduktan sonra hayata daha fazla sarılarak protez bacagına aldırıs etmeden spora baslayan Inan, kamplara ve doga gezilerine katılmaya, ormanlık alanda yürüyüs yapmaya basladı. Bacagını kaybettigi zaman büyük bir yıkım yasadıgını ancak azmiyle bugünlere geldigini anlatan Inan, "Gazi oldugumda gurur yasadım. Hayata baglı olmasaydım bu durumda olmazdım. Düzenimi kurdum. Günlük aktivitelerimi sürdürebiliyorum. Komutanlarım da bana moral ve cesaret veriyorlar" dedi.