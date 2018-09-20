Göztepe Trabzon’a kalesini kapatacak

BUGÜN NELER OLDU

Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a gol izni vermeyecek. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın özellikle iç sahada gole yakın oynayan rakip takımdan Rodallega, Mwakaeme ve Yusuf'a özel önlemler alacağı bildirildi. Sezon başından bu yana Gassama, Titi, Reis ve Traore dörtlüsüyle defansı kuran Bektaş'ın oyuncularına Trabzonspor karşılaşmalarının görüntülerini izlettirdiği ifade edildi. Savunmanın en büyük güvencesi olan kaleci Beto'dan da iyi bir performans bekleyen genç teknik adamın, önce rakibi durdurmayı ardından skor bulmayı hedeflediği vurgulandı.