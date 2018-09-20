Pazar tezgahından dünya pazarlarına

MANISA'NIN
Turgutlu ilçesinde 1963 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hasan Keçeci, 14 yaşındayken ilçedeki bir gömlek atölyesinde çırak olarak işe başladı. Burada ustalığa kadar yükseldikten sonra 17 yaşındayken babasının kendisine verdiği büyükbaş hayvanı sermaye olarak kullanıp ticarete başlayan Keçeci, Denizli'nin Buldan ilçesinden aldığı tülbent, pantolon, kazak ve havlu gibi ürünleri Manisa
'nın çeşitli ilçelerinde kurulan pazarlarda sattı. Askerliğini bitirdikten sonra Manisa'ya dönen ve bir süre daha pazarcılığa devam eden Keçeci, 11 yıl pazarcılığın ardından 1991 yılında İzmir'de küçük bir imalathanede Baggi firmasını kurdu ve erkek giyimi konusunda üretime başladı. Bütün mal varlığını 2013'te satarak İzmir'deki işini memleketine taşımaya karar veren Keçeci, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde atıl durumda olan bir fabrikayı satın alarak 3 milyon dolar yatırımla burayı üretim tesisi haline getirdi. Kurduğu fabrikada 450 kişiyi çalıştıran girişimci, yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. İş adamı Hasan Keçeci, "5 yıl önce Turgutlu'ya yerleştim, birikimimi ve başarımı kendi halkımla ve köylümle yaşamak, paylaşmak istedim. Bir bir üretim bantları kurarak, insanları tekstile alıştırarak bunu başardım. Bugün için 70 ülkeye ihracat yapıyorum. Avrupa'ya ve dünyanın her yerine mal gönderebiliyorum" dedi.