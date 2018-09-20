Tacizciden pişkin savunma

IZMIR'IN
Bayraklı ilçesinde, kendisini spor hocası olarak tanıtan ve okul çevrelerinde küçük çocukları taciz ettigi iddiasıyla tutuklanan Erman Akçam'ın yargılanmasına baslandı. Olaydan sonra verdigi ifadede suçunu kabul eden ve tedaviye ihtiyacı oldugunu söyleyen sanık, mahkeme
de ise suçsuz oldugunu, tacizden degil baska bir cinsel istismar suçundan arandıgı için yakalandıgını söyledi. Psikolog esliginde ifadesine basvurulan küçük kızlar, sanıgın olay günü kendisini jimnastik hocası olarak tanıttıgı ve jimnastik hareketleri yapma bahanesiyle kendilerine taciz etmeye çalıstıgını belirtti. Mahkeme heyeti, diger tanıkların dinlenmesi için durusmayı erteledi.