Taksi ve dolmuslara ‘yüz tanma’ sistemi

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Türkiye'yi ayaga kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin minibüste yasanması, Istanbul Ortaköy'de gece kulübü Reina'ya düzenledigi saldırıyla 39 kisiyi katleden Abdülgadir Masharipov'un taksi ile olay yerinden kaçması, suçluların polisten kaçmak için taksi ve dolmusları kullanması yetkilileri toplu tasıma araçlarında yeni güvenlik önlemleri almaya yöneltti. Içisleri Bakanlıgı'nın basta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayınladıgı genelge kapsamında Izmir merkezi ile ilçelerinde yolcu tasıyan toplam 13 bin 625 araca kameralı güvenlik paketi yıl sonuna kadar takılacak. Takılacak güvenlik paketi kapsamında taksilerin ve minibüslerin içine yüz tanıma sistemi de kurulacak. Taksilerde iki kamera yerlestirilecek. Minibüslerde ise yolcuları her yönden gören çok sayıda kamera bulunacak. Yüz tanıma sistemi sayesinde daha önce herhangi bir suçtan aranan kisi tespit edilecek ve polis harekete geçecek. UKOME bünyesinde Izmir Emniyet Müdürlügü, Izmir Büyüksehir Belediyesi, Izmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligi ile Izmir Soförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın da yer aldıgı komisyon kuruldu. Komisyon, bir yıl süren hazırlıklarını tamamladı ve diger sehirlerde yasanan olumsuzluklar da dikkate alınarak daha üstün özelliklere sahip sistemin hayata geçirilmesini saglayacak teknik sartname hazırlandı. Bu sartnameye göre yetki belgesi almaya hak kazanacak firma ya da firmalar tarafından 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu tasıyan 3 bin 8 araca kameralı güvenlik sistemi, bakanlıkça verilen sürenin sona erecegi 31 Aralık'a kadar yerlestirilecek. Sistem taksilerde sadece görüntü alacak, digerlerinde ses de kaydedecek. Taksilerde bulunan panik butonu gasp olaylarına karsı sürücüyü koruyacak. Acil bir durumda panik butonuna basan taksi soförü polisi alarma geçirecek. Araçta sadece görüntü alan güvenlik kamerası, butona basılmasının ardından ses kaydı da almaya baslayacak. Bu kayıtlar Izmir Emniyet Müdürlügü ile Büyüksehir Belediyesi bünyesindeki Izmir Ulasım Merkezi'nde tutulacak. Izmir Soförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Baskanı Celil Anık, komisyonun emsallerinden daha üstün donanıma sahip örnek bir sistem kurulması için titiz bir çalısma sergiledigini açıkladı. Türkiye Soförler ve Otomobilciler Federasyonu Baskanvekili de olan Anık, Içisleri Bakanlıgı genelgesi ile zorunlu tutulan sistemin bazı illerde devreye alındıgına, ancak kimi yerlerde kısa sürede kullanılamaz hale geldigine isaret etti, söyle dedi: "Bu aksaklıkların Izmir'de de tekrarlanmaması ve hem kaynak israfı hem de güvenlik zafiyeti yasanmaması için öncelikle acele etmedik. Türkiye'ye benzeri olmayan komisyon sayesinde ortak akılla hareket edip en küçük ayrıntıyı bile göz önünde bulundurduk. Bakanlık genelgesindeki sartlar degistirilmeden ilave sartlar eklenerek örnek bir çalısma gerçeklestirdik."Ayrıca taksiler olusturulacak aplikasyonla çagırılabilecek, müsteriler soför hakkında yorum yapabilecek. Böylece taksi hizmeti daha kaliteli olacak. Mobil aplikasyon üzerinden ya da webden günün 24 saati bir tusla taksi çagrılabilecek. Taksi çagıran kisi, hangi aracın ve soförün gelecegini sistem üzerinden görebilecek, o soför hakkında geçmisteki yorumları okuyabilecek. Kisi, kendisine gönderilen aracı istemezse baska taksi talep edebilecek. Gidilecek mesafeye ne kadar ödenecegi önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçeklestirilebilecek. Müsteriler, aracın temizligi ve soförün davranısları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu degerlendirmeleri herkes görebilecek.