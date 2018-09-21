115 yıllık tarihi konak küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden, Tire Belediyesi'ne ait tescilli ve 1903 yılında yapılan üç katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Patlama sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere üç itfaiye aracı ve Tire Belediyesine ait sulama tankeriyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangın nedeniyle binanın bazı duvarlarında çökme meydana geldi. Yangının çıkış nedenini henüz belirlenemediğini belirten Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, "Teknik ekibimiz bu konu üzerinde çalışmalarına başladı. Şu anki haliyle konağın tekrar restore edilmesi zor görünüyor. Yeniden yapılacak bir protokolle aslına uygun inşa edilmesi daha uygun olacaktır. Can kaybı olmaması tek sevindirici olaydır" dedi.