8 bin 750 yıllık orak bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Çal İlçesi'nde Yukarı Menderes Havzası'nın batısında doğal bir tepe üzerine kurulu Ekşi Höyük'teki kazı ve restorasyon çalışmaları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.Höyükteki kazılarda gün yüzüne çıkan buluntular, bölgenin yerleşik yaşama geçiş sürecinin aydınlatılması ve bölgedeki ilk çiftçi topluluklarına ilişkin bilgi edinilmesi bakımından önem taşıyor. Doç. Dr. Dedeoğlu, "Ekşi Höyük, neolitik bir yerleşim yeri. Buranın günümüzden 8 bin 750 yıl kadar geriye gittiğini biliyoruz. Burada yaşayanları bölgenin ilk çiftçileri olarak nitelendirebiliriz" diye konuştu.sayıda tarımsal alete de rastladıklarını vurgulayan Dedeoğlu, "En ilginç olanlardan biri günümüzden 8 bin 750 yıl öncesine ait olduğunu değerlendirdiğimiz kemikten orak. Orakla ilişkili çakmaktaşı buluntuları mevcut. Kemikten orak dikkat çekici. Buna benzer örnekler birkaç yerleşimde var ama bizim için bir bütün şeklinde ele geçmesi güzel oldu" dedi. Dedeoğlu, özellikle iki fırın etrafında yoğunlaşan ağırşak ve sapan tanelerinin o dönem yoğun biçimde dokumacılıkla uğraşıldığına işaret ettiğini kaydetti. Dedeoğlu, "Bu yıl yaptığımız kazılarda üzerinde muhtemelen bir sürüngenin tasvir edildiği kemikten yapılmış kemer tokası kilden yapılmış figürlere ulaştık" dedi