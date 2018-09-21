‘Kırpık’ için yuva aranıyor

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sol arka ayağı olmayan 'Kırpık' isimli sokak köpeği, diğer ayağını da kaybetme noktasına geldi. Hayvansever Ayşe Koca tarafından sağ arka ayağı tedavi ettirilerek platin takılan Kırpık'ın hareketli olması nedeniyle platin çıktı. 'Kırpık'ın kemiklerinin kaynaması için iki ayı kafeste geçirmesi gerektiğini ifade eden hayvansever Koca, tedavinin ardından 10 günlük pansiyon parasını ancak ödeyebildiğini, 'Kırpık'ın sokaklara dönmesi durumunda iyileşemeyeceğini belirterek, sahiplenilmesi için yardım istedi.