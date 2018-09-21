Kurtardıktan sonra doğaya salıverdiler

BUGÜN NELER OLDU

Karaburun'da göreve giden belediye işçileri, karayolu üzerinde gördükleri bukalemunu diğer araçların ezmesine engel oldu. 'Kamil' adını verdikleri bukalemunu eline alan belediye işçisi, bir süre onunla ilgilendi. Daha sonra yolun karşısına geçen belediye işçisi Kamil'i doğal hayatına bıraktı. Belediye işçileri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra vatandaşlar duyarlı davranışları nedeniyle mesajlarıyla belediye işçilerini takdir etti.