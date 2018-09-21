Liseli gençler şirket kuracak

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Il Milli Egitim Müdürlügü'nün Izmir Kalkınma Ajansı (IZKA) ve Genç Basarı Egitim Vakfı is birliginde yürüttügü 'Genç Bizz Liseler Arası Girisimcilik Programı' okul müdürleri bilgilendirme toplantısı ile basladı. Yüz okul müdürünün katılımıyla gerçeklestirilen bilgilendirme toplantısı, Izmir Il Milli Egitim Müdürlügü 15 Temmuz Sehitleri Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programda, yüz okuldan belirlenen toplam iki yüz ögretmen girisimcilik egitimlerine alınacak. Önümüzdeki hafta gerçeklestirilecek olan ögretmen egitimlerinin ardından program, katılımcı okullarda olusturulacak ekiplerin kuracakları sirketler ve inovasyon kampları ile devam edecek, ilkbaharda düzenlenecek olan ticaret fuarı ile son bulacak. Programda ortaögretim seviyesindeki ögrencilerin, gönüllü mentörler esliginde sirket kurmaları, ürün ya da hizmet üreterek, satıs, sirket idaresi gibi konularda deneyim kazanmaları hedefleniyor. Il Milli Egitim Müdürü Ömer Yahsi, "Egitim, yöneticilerin ve ögretmenlerin özgüvenli, cesur ve girisimci nesiller yetistirmede en büyük rolü üstleniyor. Böylesi yenilikçi bir programın parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konustu.