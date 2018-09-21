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Öğretmenden süslü karşılama

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Öğretmenden süslü karşılama
YENI egitim ve ögretim sezonu geçtigimiz günlerde baslarken, Izmir'de Kemalpasa'nın Bagyurdu Mahallesi'ne baglı Bagyurdu Cumhuriyet Ilkokulunda görev yapan Yasemin Yıldırım Öztürk isimli ögretmen, ögrencilerine unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Ilçe merkezine yaklasık 20 km uzaklıkta bulunan köy okulunda görev yapan Öztürk, bu yıl 1. sınıfa baslayan ögrencileri için ilk olarak sınıfı bastan asagıya süsledi. Sıralara balonlar asan fedakar ögretmen, sınıfı da süsleyerek ögrencilerini beklemeye basladı. Ilk ders zilinin çalmasıyla sınıfa giren ögrenciler hiç beklemedikleri bu sürpriz karsısında saskınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları gözlerinden okundu. Sınıfı süleyerek ögrencilerine unutmayacakları bir anı bırakan Yasemin Yıldırım Öztürk, velileri de unutmadı. Öztürk, ögrencilerin ebeveynlerine de tek tek hediyelerini takdim etti. Veliler de tıpkı çocukları gibi hiç beklemedikleri bu sürpriz karsısında oldukça memnun oldu.
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Öğretmenden süslü karşılama
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