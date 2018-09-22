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’den Torbalı övgüsü

Giriş Tarihi: 22.9.2018
AK Parti’den Torbalı övgüsü
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı ve beraberindeki 6 kişilik çalıştay proje ekibi Menderes'ten sonra Torbalı'ya gelerek Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez' den 4,5 yılda yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı. li AK Belediyeciliğinin uygulandığı ilçeleri gezdiklerini, bütün ilçeleri heyecan ve hizmet yarışı içinde gördüklerini belirterek, "Tıpkı diğer 6 ilçe Belediyemizde olduğu gibi Torbalı bu anlamda bizi gururlandırdı. Heyecanlandırdı. Adnan Başkanı ve ekibini kutlarız" dedi.
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AK Parti’den Torbalı övgüsü
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