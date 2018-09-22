AK Parti’den Torbalı övgüsü

AK
Parti İzmir
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Mısırlı ve beraberindeki 6 kişilik çalıştay proje ekibi Menderes'ten sonra Torbalı'ya gelerek Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez' den 4,5 yılda yapılan çalışmalar ve tamamlanan projeler hakkında geniş kapsamlı bilgi aldı. AK Parti
li AK Belediyeciliğinin uygulandığı ilçeleri gezdiklerini, bütün ilçeleri heyecan ve hizmet yarışı içinde gördüklerini belirterek, "Tıpkı diğer 6 ilçe Belediyemizde olduğu gibi Torbalı bu anlamda bizi gururlandırdı. Heyecanlandırdı. Adnan Başkanı ve ekibini kutlarız" dedi.