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Akigo, ’ı bekliyor

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Akigo, Galatasaray’ı bekliyor
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ilk hafta maçında dün konuk ettiği Rus temsilcisi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, yarın ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik sorumlu Cem Kavçak yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından çift kale maç yaptı. Miguel Lopes'in sakatlığının devam ettiği yeşil-siyahlı ekipte, cezalı Yevgen Seleznov da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
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Akigo, Galatasaray’ı bekliyor
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