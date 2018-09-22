Aracını internette satılırken gördü

İzmir
'in
Karabağlar İlçesi'nde pastacılık yapan 29 yaşındaki Ferit Uraz
, bir süre önce İstanbul
'dan araç aldı. Satın aldığı kişi, Uraz'ı arayıp, aracın internet üzerinden Bolu
'da satışa çıkarıldığını ve bilgisi olup, olmadığını sordu. İnternete ilan vermeyen Uraz, satış duyurusunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracını 29 bin liradan satışa çıkaran ilandaki kişiyi arayan Uraz, ikinci şoku ise aynı kişinin kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. İlanı görüp, dolandırılan olmasın, diye polise gitmeye hazırlanan Ferit Uraz, "Arabayı İstanbul'dan aldığım arkadaş beni aradı, 'Arabanı Bolu'da satışa çıkarmışlar, bilgin olsun' dedi. Ben de internetteki ilana bakınca kendi arabamı gördüm. İlandaki kişiyi müşteri gibi aradım. Aracı neden piyasasının altında sattığını sordum. Bana 'Herkes arıyor, alacaksan kapora yatır' dedi. Ben de 'Sen kimin arabasını kime satıyorsun?' deyince küfrederek, yüzüme telefonu kapattı. Şikayet etmek için polise gidecekken, beni polis aradı. Bayraklı'da bir vatandaş bin lira kapora yatırmış. Dolandırıldığını anlayınca polise gitmiş. Beni de emniyete çağırmışlar" dedi. KAPORA VERMEYIN
Vatandaşları uyaran Uraz, "İnsanlar dikkat etsin, tanımadıkları insanlara kapora vermesinler. Bunlar özellikle araçların fiyatlarını piyasasından düşük ilan verip vatandaşları kandırıyorlar" dedi.