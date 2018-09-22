Genel kurula kimse gelmedi

Denizli
spor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Aidatını ödeyen 506 üyenin katılımıyla yapılması planlanan toplantının gerçekleştirileceği Denizli Atatürk Stadı'na 4 kişi geldi. Çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 28 Eylül Cuma günü yapılacak. Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, olağanüstü genel kurul kararı almalarına rağmen kimsenin yönetime aday olmadığını ifade etti. Üstek, "Aday olmayacağımı daha önce de söyledim. Aday çıkmadı. Böyle şeylerden sadece Denizlisporumuz zarar görüyor. Haftaya yeni başkan seçilecektir" dedi.