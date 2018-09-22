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kazanmak istiyor

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Göztepe kazanmak istiyor
'de geçen hafta Bornova Stadı'nda 'u 2-0 yenerek çıkışa geçen , bugün deplasmanda 'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Poko'nun yanı sıra idmanda sol ayak bileğine darbe alan golcü Cikalleshi de mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana dış sahada 3 puan yüzü görmeyen Göztepe, Trabzonspor karşısına şansızlığını da yenmek için çıkacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Trabzon'dan mutlaka iyi bir sonuçla dönmek zorunda olduklarını ifade ederek, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız. Ancak biz nerede olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Futbolcularıma inanıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.
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Göztepe kazanmak istiyor
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