AK
Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar ve Konak'taki İlçe Danışma Meclisi Toplantılarına katılarak, partililerle bir araya geldi. Şengül, üye kayıtlarının artırılmasını ve sandık kurullarının olşuturulmasını istedi. İlk olarak Karabağlar'da konuşan Şengül, "Çalışmadan, emek sarfetmeden başarılı olamayız. 10 yıl önceki Karabağlar ile şu andaki Karabağlar arasında değişen hiçbir şey yok. Karabağlar'ı da takip ediyoruz. Sorunlarını biliyoruz. Bu CHP
'lidir asla bize oy vermez diye düşüncemiz olamaz. Bizi eleştirseler de kucaklayıcı bir üslupla herkesin gönlünü kazanacağız. Bunu yaparak başarıya ulaşacağız" dedi. Karabağlar'ın ardından Konak'taki toplantıya geçen Şengül, "İzmir'in bize ihtiyacı var. Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği İzmir'de. O yüzden yapacak çok işimiz var. Bir ve beraber olacağız. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp, tek yumruk olacağız. İzmir'in söyledikleri gibi solun kalesi olmadığını, önümüzdeki seçimde onlara göstereceğiz" dedi.