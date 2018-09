Stat kavgası alevleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Yeni stadı İzmir 'de ilk gündeme getiren kulüp olup 20 yıldır bekleyiş içinde olmasına rağmen kentin stadyum konusunda en mağdur temsilcisi haline gelen yeşil-kırmızılılarda tartışmalar yeniden alevlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana Yalı'ya yapılacak stada her platformda karşı olduğunu dile getiren ve açtığı dava ile stadın yapımına engel olan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın geçtiğimiz gün yaptığı "Bir açık oturum yapalım. Yeri saati siz belirleyin. Sormak istediğiniz her şeyi sorun. Kulübü bu hale getirenler gelsin şanlı taraftara hesap versin. Ben vermeye hazırım. Ben stat konusunda sadece kentin geleceğini düşündüm" sözlerine tepki geldi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Başkan Akpınar'ın tavrını sert bir dille eleştirdi. Çiftçioğlu açıklamasında, "Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar sosyal medyada yapmış olduğu açıklamada Karşıyaka Stadı mevzusunda, AK Parti'nin Karşıyaka taraftarı ile kendisini karşı karşıya getirdiğini iddia ederek, açık oturumda konuşmak istediğini ifade etmiştir. Bu açıklama bir akıl tutulmasıdır. Ne yazık ki Karşıyakalılık kültürünü alamayan, Karşıyaka atkısını başkan adayı oldukta sonra takan, taraftarın ve halkın dilinden anlayamayan Hüseyin Mutlu Akpınar bu yatırımın Karşıyaka'ya yapılmasını engelleyip, Yalı'daki birkaç ailenin esiri olarak sınıfta kalmıştır" dedi. Çiftçioğlu, "KSK stadının yapımını engelleyerek tarihe kara leke bırakan Hüseyin Mutlu Akpınar, göz göre göre 3. Lig'e düşen futbol takımımıza acaba şu an belediye olarak hangi destekleri veriyor?" diye sorup Akpınar'ı sınıfta kaldığı stat mevzusunda kulubü ve taraftarı siyasete karıştırmamaya davet etti.