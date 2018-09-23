Altay için Atatürk’e

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Toto 1. Lig'de bugün Giresunspor'u konuk edecek. İzmir
Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.30'da başlayacak Altay
-Giresunspor karşılaşmasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, taraftarlarının desteğiyle karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını bildirdi. Ekmekçioğlu, "Ekip ruhu ve aidiyet duygusu bizler için başarının en büyük anahtarı. Yeni transferlerimiz ile artık tek yürek, gerçek anlamda bir takım olduğumuzu hissediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle de haftayı iyi bir sonuç ile kapatacağız" dedi.