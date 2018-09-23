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için Atatürk’e

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Altay için Atatürk’e
SPOR Toto 1. Lig'de bugün Giresunspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.30'da başlayacak -Giresunspor karşılaşmasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, taraftarlarının desteğiyle karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılacaklarını bildirdi. Ekmekçioğlu, "Ekip ruhu ve aidiyet duygusu bizler için başarının en büyük anahtarı. Yeni transferlerimiz ile artık tek yürek, gerçek anlamda bir takım olduğumuzu hissediyoruz. Büyük taraftarımızın desteğiyle de haftayı iyi bir sonuç ile kapatacağız" dedi.
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