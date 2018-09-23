Balıkesir’in yangın savaşçıları

BALIKESİR
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz birim müdürleri ve itfaiye şefiyle birlikte 24-30 Eylül İtfaiye Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında Ağustos ayı itibariyle itfaiye olarak 6 bin 245 olaya müdahale ettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz "Bu müdahalelerin 4 bin 41 yangın
bin 557 kurtarma, 445 trafik kazası, 157 su baskını, 45 su altı ve su üstü arama kurtarma olayı, bunlar içinde git gide azalan bir asılsız ihbar
konusunu paylaşmak istiyorum. 245 asılsız ihbar yapılmış. Bu rakamlar her geçen gün azalıyor" dedi.