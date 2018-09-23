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Balıkesir’in savaşçıları

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Balıkesir’in yangın savaşçıları
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz birim müdürleri ve itfaiye şefiyle birlikte 24-30 Eylül İtfaiye Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. 2018 yılında Ağustos ayı itibariyle itfaiye olarak 6 bin 245 olaya müdahale ettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz "Bu müdahalelerin 4 bin 41 bin 557 kurtarma, 445 trafik kazası, 157 su baskını, 45 su altı ve su üstü arama kurtarma olayı, bunlar içinde git gide azalan bir konusunu paylaşmak istiyorum. 245 asılsız ihbar yapılmış. Bu rakamlar her geçen gün azalıyor" dedi.
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Balıkesir’in yangın savaşçıları
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