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Bısıklet sayesınde hayatı değıştı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Bısıklet sayesınde hayatı değıştı
İZMIR'DE 7 yıl devam eden tedavinin ardından i yenmeyi başaran 47 yaşındaki Atilla Ceylan, hastalığının başında yaşadığı duygusal çöküntüyü de oğlunun önerisiyle başladığı bisiklet sporuyla atlattı. Sporun vücuduna iyi geldiğini ve sosyalleştiğini fark eden Ceylan, iki sene önce iki oğluyla Bike İzmir Bisiklet Topluluğuna üye oldu. Yaklaşık 7 yıllık süreçte amansız hastalığı yenen Ceylan, sağlığına kavuşmanı mutluluğunu yaşarken oğullarıyla da haftanın 3 günü bisiklet sürüyor. Bikeİzmir grubuna katılan Ceylan, "Katıldığım toplu sürüşler sayesinde yeni arkadaşlarla tanıştım, doğayla buluştum. Bu durum hastalığın tedavi sürecinde bana pozitif etki yaptı. Kanserle mücadele ederken hayata küsmeyip bir sporla uğraşmanın önemini yaşayarak gördüm" dedi. Ömer Ceylan da babasının bisiklet kullanmasıyla hastalık psikolojisini geri de bıraktığını, hayata dört elle sarıldığını söyledi. Metehan Ceylan ise babasının desteğiyle 5 yaşında amatör olarak bisiklete bindiğini, iki yıl önce ise bisiklet kulübünde sürüşlere katıldığını anlattı.
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Bısıklet sayesınde hayatı değıştı
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