‘Günübirlik evler’ mercek altında

İZMIR'DE
günübirlik olarak kiralanan evler kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından mercek altına alındı. İzmir
Vergi Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliği sonucunda günübirlik olarak kiralanan evler sıkı denetimlere tabi tutulurken iki yıl içinde 2 bin 281 ev için 377 bin liralık ceza uygulandı. İzmir Vergi Dairesi
Başkanı Rıfat Engin, günübirlik ev kiralamalarının son yıllarda hem vergilendirme hem de güvenlik açısından gündemlerinde olduğunu söyledi. Söz konusu evlere yönelik 2016'dan bu yana aktif olarak denetimlerin sürdüğünü dile getiren Engin, "2 bin 281 mükellef denetlendi. Bunlarla ilgili bin 22 adet tutanak düzenlendi. Bu tutanaklarla 366 mükellefin kayıtlı olmadığını tespit ettik ve yeni mükellef kaydı yaptık. Toplamda 377 bin lira ceza kestik. Mülk sahiplerinin kiraya verirken kişileri iyi seçmesi ve sözleşmelerine 3'üncü şahıslara kiralanamayacağına ilişkin maddeler koymasında fayda olacaktır" dedi.