Buca’ya otopark hamlesi

BUCA Belediyesi, Buca'nın kangren olan trafik sorunu için etkili adımlar atıyor. Kent merkezinin tarihi sit alanı olması nedeniyle yol genişletmesi gerçekleştiremeyen belediye, Buca trafiğine nefes aldıracak. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
, trafik yoğunluğuyla mücadelede en önemli adımın otopark olduğunu söyledi. Buca Gösteri Sanatları Merkezi'nde 150, Adatepe Kapalı Pazaryeri
'nde 150 ve Ova Kapalı Pazaryeri'nde 50 araçlık otopark için çalışmalarını sürdüren Piriştina, Şirinyer Projesi de hayata geçince ilçenin bin 200 araçlık otoparka kavuşacağını söyledi.