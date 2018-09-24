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Buca’ya otopark hamlesi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Buca’ya otopark hamlesi
BUCA Belediyesi, Buca'nın kangren olan trafik sorunu için etkili adımlar atıyor. Kent merkezinin tarihi sit alanı olması nedeniyle yol genişletmesi gerçekleştiremeyen belediye, Buca trafiğine nefes aldıracak. Buca Belediye Başkanı , trafik yoğunluğuyla mücadelede en önemli adımın otopark olduğunu söyledi. Buca Gösteri Sanatları Merkezi'nde 150, Adatepe 'nde 150 ve Ova Kapalı Pazaryeri'nde 50 araçlık otopark için çalışmalarını sürdüren Piriştina, Şirinyer Projesi de hayata geçince ilçenin bin 200 araçlık otoparka kavuşacağını söyledi.
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Buca’ya otopark hamlesi
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