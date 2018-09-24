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Engelli aracıyla gelen hırsız dükkanı soydu

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Engelli aracıyla gelen hırsız dükkanı soydu
İZMIR'IN Buca İlçesi'nde Menderes Caddesi üzerinde bulunan Raşit Baltaş'a ait markette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, geçtiğimiz gece saatlerinde akülü aracıyla geldiği markete girerek 40 bin lira değerinde malzemeyi çaldı. Malzemeleri doldurduğu çuvalı sına yükleyen hırsız, rahat tavırlar sergileyerek kayıplara karıştı. Sabah iş yerini açan ve soyulduğunu anlayan Baltaş, polise giderek şikayetçi oldu. Öte yandan hırsızlığın yaşandığı o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde akülü arabasıyla markete gelen hırsız malzemeleri çalarak, yine akülü arasıyla olay yerinden uzaklaşıyor. Olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye ayan polis, hırsızı belirlemek için soruşturma başlattı.
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Engelli aracıyla gelen hırsız dükkanı soydu
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