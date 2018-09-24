Göz-Göz kendine geldi

Spor Toto Süper Lig
'de önce evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek rakibinin namağlup unvanına son veren Göztepe, zorlu Trabzonspor deplasmanından da 2-1'lik zaferle dönerek taraftarını mest etti. Sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği yıldızı Yasin Öztekin
'in golleriyle sonuca giden İzmir
temsilcisi 11 maç sonra dış sahada kazanmayı başardı. Göztepe, yine yaklaşık 9 ay sonra seri galibiyet almayı başardı. RONALDO SEVINCI
Trabzonspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanan Göztepe'de karşılaşma bitiminde büyük sevinç yaşayan futbolcular ve teknik direktör Bayram Bektaş, coşkuyu taraftarlarla paylaştı. 2-0 öne geçtikten sonra ikinci devrede istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Bektaş, "Yine de çok mutluyum. Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan attığı gollerle maça damgasını vuran Yasin Öztekin, ikinci golünü Cristiano Ronaldo tarzı kutlayınca Yasin'in gol sevinçleri sosyal medyada günün konusu oldu.