Servislere sıkı denetim

İzmir
Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri okulların açılmasıyla servis denetimlerine başladı. Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki Alperen Sakin'in servis aracında unutulup can vermesi hala hafızalardan silinmedi. Söz konusu öğrenciler olunca İzmir polisi daha titiz davranmaya başladı. Kural ihlaline göz yummayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, en küçük hatayı dahi affetmiyor. 2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından 3 bin 500 bin okul servis de trafiğe dahil oldu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de okul servislerini yoğun bir şekilde denetlemeye başladı. Biz de Egeli Sabah
olarak 5 gün boyunca trafik ekipleri tarafından yapılan denetimleri yerinde takip ettik. Trafik ekiplerinin, taşımalı eğitim yapan öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için yaptığı uygulamalara tanıklık etti. Trafik ekipleri, durdurdukları okul servisi şoförlerinin ehliyetlerine, mesleki yeterlilik belgesine baktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği sertifikaları kontrol etti. Ekipler ayrıca şoförlerin, özel izin belgelerine, bakım ve onarım takip formuna, zorunlu karayolu mali sorumluluk sigortası olup olmadığını, servis aracında rehber personel bulunup bulunmadığını, emniyet kemerlerinin takılıp takılmadığına, öğrenci iniş binişlerinde 'DUR' lambasının yanıp yanmadığına baktı. Ayrıca hostesin Milli Eğitim Müdürlüğü'nce verilen eğitimi alıp almadığına dair sertifika da kontrol edildi. Ekiplerin dikkat ettiği diğer bir nokta da araç kapılarındaki sensördü. Bu sensör, kapının aniden kapanması durumunda öğrencinin sıkışma olasılığı ortadan kalkıyor. Kapı aralığına kolunuz ya da ayakla temas ettiği anda kapı otomatik olarak açılıyor. 5 GÜNDE 2 BİN 191 ARAÇ
Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında, okul servislerinin yollarda olduğu 5 gün boyunca sabah akşam ekipler İzmir'in her noktasında uygulama yaptı. 5 gün boyunca toplam 2 bin 191 okul servisi denetlendi. Trafik ekipleri günde ortalama 438 okul servisini denetleyerek adeta rekor kırdı. Kontrol edilen 2 bin 191 araçtan 64'ü sınıfta kaldı. Trafik polisleri 64 araca eksikleri olduğu için para cezası kesti. İki servis aracı ise trafikten men edildi. DENETİMLERDEN MEMNUNUZ
İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Odamızın tek hedefi korsan taşımacılığın bitmesi. Bu nedenle emniyetle birlikte çalışıyoruz. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Korsan taşımacılıkla daha iyi mücadele edebilmek için odamızın da içinde bulunduğu mobil ekipler kurulmalı. Ayrıca mevzuatta yapılacak yeni düzenlemeyle korsan taşımacılık yapan araçlara trafikten men cezası getirilmeli" diye konuştu.