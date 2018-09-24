Tezgahlarda balık bolluğu

AV yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. İzmir
'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı, ucuz ve taze balık tüketmek isteyenlerin değişmeyen adresi. İzmirliler tezgahlarda bol bulunan sardalya, hamsi ve palamut balığını tercih ederken, satıcılar havaların soğumasıyla birlikte gelmesini bekledikleri Karadeniz
balığını satmak için gün sayıyor. 1 Eylül'de av sezonu başlamadan önce 15- 20 lira olan sardalyanın kilosunun 7 liraya kadar düştüğünü belirten balıkçı esnafı Serkan Çömlek, palamudun fiyatının büyüklüğüne göre değiştiğini anlattı. 300- 400 gramlık palamudun tanesinin 10 lira, 600- 700 gramlık palamudun tanesinin 15 lira daha büyük olanların ise 20 liradan satıldığını söyleyen Çömlek, hamsinin fiyatının 10 lira olduğunu ifade etti.