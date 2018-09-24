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Yaşar’da mezunlar bir araya geldi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Yaşar’da mezunlar bir araya geldi
2001 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 2005 yılında veren, bugüne kadar da 10 bini aşkın kişinin mezun olduğu nde, 'Mezunlar Buluşması'nın ilki gerçekleştirildi. Kimi mezunların çocuklarıyla katıldığı buluşmada, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar, dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelme, deneyimlerini yeni mezunlarla paylaşma fırsatı buldu. Mezunlara hitap eden Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, bir üniversiten en önemli referansının mezunları olduğunu belirterek, "Daha donanımlı mezunlar verebilmek için çok ciddi yatırımlar yapan bir üniversite olmaya çabalıyoruz. En önem verdiğimiz konu akademik kalitemizin yükselmesi. Eğiticilerin kalitesi yükselince öğrencilerin kalitesi yükseliyor. Ne zaman ki 'de 10 tane üniversite say dendiğinde Yaşar'ın adı sayılırsa o zaman asıl amacımıza ulaşırız. Gururla 'Yaşar Üniversitesi mezunuyum' dersiniz, onu demenizi temenni ediyoruz" dedi.
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Yaşar’da mezunlar bir araya geldi
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