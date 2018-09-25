Çocuğumu istiyorum

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye gelerek İzmir
'e yerleşen 48 yaşındaki terzi Mustafa Muhammed ile 32 yaşındaki ev hanımı Sultan Hito çifti anne baba olmanın mutluluğunu da ülkemizde yaşadı. Muhammed ve Hito çifti tüp bebek yöntemiyle 19 Haziran 201'de Hibe Muhammed adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına aldı. Suriyeli çiftin mutlu giden evlilikleri geçtiğimiz yıl çatırdamaya başladı.iddiaya göre 'Parka gidiyorum' diye kızı Hibe Muhammed ile birlikte evden çıkan Sultan Hito'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Terzi Mustafa Muhammed o dönemde yaptığı tüm araştırmalara rağmen karısının ve kızının izine rastlayamadı. Muhammed bir süre sonra karısının Kocaeli'ye sevgilisi Arif Ballı isminde biriyle kızı Hibe'yi de yanına alarak kaçtığını öğrendi. BOŞANAMIYORUM
Tek isteği kızına kavuşmak olan Mustafa Muhammed, "Karım geçtiğimiz sene 30 Ağustos'ta kızımı da yanına alarak parka gidiyorum diye evden çıktı. Kızımın başına kötü bir şeyler gelmesinden korkuyorum. Kızım karım ve sevgilisi ile birlikte yaşıyor. Kocaeli'de olduklarını öğrendim. Sadece kızıma kavuşmak istiyorum. Onu çok özledim" dedi. Talihsiz adam, "Şu anda benimle resmi olarak evli. Başka biriyle yaşıyor. Geçici kimlik kartımda anne baba ismi hatalı yazılmış. Geçici kimlik kartımı da değiştirmiyorlar. Bu nedenle boşanma davası da acımıyorum" dedi. Suriye'den getirdiği altınları bozdurarak tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını anlatan Muhammed, "Ben karım için altınlarımı bozdurdum. Tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. Tüm fedakarlıklarıma karşın, karım bana böyle ihanet etti. Yetkililerden yardım istiyorum. Kızımı görmek istiyorum. Ona kavuşmayı çok istiyorum" dedi.