Folkart en güvenilir yaşam markası oldu

İZMIR'DE
bugüne kadar inşa ettiği modern, yenilikçi ve çarpıcı yaşam alanları ile dikkat çeken Folkart, en çok güvenilen, en çok bilinen ve en çok tavsiye edilen şirket oldu. Color Araştırma Şirketi tarafından yaklaşık bin kişi ile yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması'na göre, Folkart'ın marka bilinirliği yüzde 95.5'ten yüzde 97.3'e ulaştı. Aynı araştırma verilerine göre Folkart'ın güvenilirliği yüzde 92.2 olarak ölçümlendi. Folkart'ın "Tavsiye Edilme" oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi. BIN KIŞILIK ARAŞTIRMA
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Folkart'a olan güveni için tüm İzmir
lilere teşekkür ederim" dedi. Bilgi veren Mesut Sancak, son olarak 2016'da yapılan araştırmanın bu yıl tekrarlandığını ve çok daha kapsamlı yapıldığına işaret etti. Sancak, İzmir'de yaklaşık bin kişiyle yapılan görüşmelerle araştırmanın sonuçlandığını kaydetti.