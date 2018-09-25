Şampiyona görkemli karşılama

SLOVAKYA'DA
düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran Kerem Kamal, Manisa
Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenle karşılandı. Kurum binası önünde alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu Kerem Kamal, şampiyonluk sevincini antrenörleri ve sevenleriyle paylaştı. Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kamal ile kurum antrenörü Süleyman Güngör'e çiçek takdim etti. Öztürk, "Kerem kardeşimiz, genç yaşında rekorları alt üst etti. Kerem'le ne kadar gurur duysak azdır" dedi. Başarılı sporcu Kerem Kamal ise, "Ortada bir başarı varsa bu ekip işiyle olmuştur. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.