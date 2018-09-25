Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapıldı

İZMIR'DE
, bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, bisikletli erkekler ve huzur evi sakinleri de destek verdi. Tura katılan kadınlar İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "Beyaz Kırlangıçlar" adlı bisikletli trafik polisleriyle de hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinliği organize edenlerden Sema Gür, süslü kadınların ilk kez 2013 yılında İzmir'de bir araya gelip tur düzenlediğini, bu yıl ise yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak 63 kentte 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun düzenlendiğini söyledi. Gür, "Biz İzmir'de bisiklete binen kadınlar olarak, motorlu taşıtların olmadığı yollarda bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu göstermek için buradayız. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyoruz" dedi.