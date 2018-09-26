Müzisyen fabrikası

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Izmirli müzisyen Aras Deniz Sipahi, gelecege yenimüzisyenler kazandırıyor. Genç müzisyen, Aras Deniz Sipahi Piyano Atölyesi'nde ögrenciler solfej ve piyano egitimi ile birlikte canlı performanslara da imza atıyor. Müzikte egitimin çok önemli oldugunu ve gençlerin basarıya giden yolda çok çalısması gerektigini belirten Aras Deniz Sipahi müzigin uzun soluklu bir yolculuk oldugunu söyledi.Müzik tutkusunun kendinde küçük yaslardan beri var oldugunu ifade eden Sipahi, ögrencileri ile birlikte usta bestecilerin ölümsüz eserlerine yeniden hayat verdiklerini kaydetti. Geçtigimiz dönem toplam 43 ögrencisinin sınavlarda basarılı performanslar gösterdigini belirten Sipahi, ögrencilerinin elde ettikleri basarılardan ötürü gurur duydugunu ve bu basarının ögrencilerin ilerideki hayatında da büyük önem tasıdıgını dile getirdi. Gençlerin içindeki müzik askını ortaya çıkarmak istedigini vurgulayan Sipahi "Ögrencilerine her fırsatta sahne deneyimi yasatan atölyemiz, sadece geçtigimiz yıl 8 piyano resitali vererek Izmir'de en fazla resital veren sanat okulu oldu. Geçtigimiz mart ayında, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ı agırladık. Ögrencilerimize böylesine büyük bir usta ile çalısma fırsatı sundugumuz için onurluyuz. Yeni sanat sezonunda da bu tip organizasyonlara devam edecegiz" diye konustu.