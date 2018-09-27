Tamamlayıcı tıp için iş birliği yapıldı

DÜZCE
Üniversitesi ile İzmir
'de faaliyet gösteren Naturin Doğal Ürünler firması arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda iş birliği sözleşmesi imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Naturin Firması Sahibi Dr. Mustafa Yaşar katıldı. İş birliği sözleşmesini Düzce
Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Naturin firması adına ise Dr. Mustafa Yaşar imzaladı. Sözleşme, Düzce Üniversitesi ve firma arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yapılacak iş birliği çerçevesindeki ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri için yasal dayanak sağlıyor. Bu kapsamda klinik çalışmalar yürütülmesi ve tedavi metotlarının geliştirilmesi konusunda, ortak Ar-Ge faaliyetlerine ek olarak ortak üretim tesisi kurulması da planlanıyor. İş birliği sözleşmesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, güzel bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.