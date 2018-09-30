Bizim sevdamız Balıkesirspor

Balıkesir
Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu beraberinde AK Parti Il Baskanı Hasan Demiraslan, Milletvekilleri Yavuz Subası, Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey ile birlikte Balıkesirspor
BALTOK Kulübü'nü ziyaret ederek her zaman takımın yanında oldukları mesajı verdi. Balıkesirspor'un sehrin bir markası, degeri oldugunu söyleyen Baskan Kafaoglu, "Balıkesirspor bizim sevdamız, belediye olarak her seyi yapmaya hazırız. Birlik ve beraber olunca üstesinden gelemeyecek bir sey yok. Balıkesirspor kongresinde de eski baskanlar bir araya geldi, çok güzel bir birliktelik oldu. Bu birlik ve beraberlige zarar verecek söylemlerden kaçınmalıyız. Mutlu ve huzurlu sehir Balıkesir sloganı önemli. Iktidar partisinin Büyüksehir Belediye Baskanı, iktidar partisinin il baskanı ve milletvekilleri bir arada, bu güzel bir tablo. Balıkesir bölünmelerden çok çekti, o yüzden bütünlük bozulmayacak. Artık sineler toplu vuruyor. Biz sevgi ve barıs dilini kullanıyoruz, herkesin katkısını alıyoruz. Bu tablo Balıkesir'i uçuracak. Her seyin bası barıs, birlik, kardeslik, huzur, mutluluk. Kavgalı eve kız bile verilmez. Barıs ve huzuru asla bozdurmayacagız. Her zaman Balıkesirspor'umuzun yanındayız" dedi.