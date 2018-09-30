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Denizli fırtınası

1. Lig’de üst üste iki maçını kazanan Denizli, çıkışını sürdürdü. Horoz, evinde ağırladığı ’u Alperen, Ziya ve Recep’in attığı gollerle 3-0 devirmeyi başardı

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Denizli fırtınası
1. Lig'de son 2 maçında ve 'u yenerek Play-Off hattına tırmanan Denizlispor, dün de konuk ettiği Tetiş Yapı 'u 3-0 yenmeyi başardı. İlk yarı golsüz berabere biterken, 53. dakikada Alperen Babacan Denizlispor'u öne geçiren golü attı. 67. dakikada ise Ziya Alkurt farkı ikiye çıkardı. Horoz'da son sözü 90. dakikada söyledi. Rakibin ataklarını savuşturmayı bilen Horoz, bu galibiyet ile ligde puanı 13'e çıkardı. Konuk ekipte Mehmet Yiğit 82. dakikada çift sarıdan kızardı. Denizlispor haftaya Ümraniyespor'un konuğu olacak.
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Denizli fırtınası
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