Denizli fırtınası

Spor Toto
1. Lig'de son 2 maçında Eskişehir
ve Osmanlıspor
'u yenerek Play-Off hattına tırmanan Denizlispor, dün de konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor
'u 3-0 yenmeyi başardı. İlk yarı golsüz berabere biterken, 53. dakikada Alperen Babacan Denizlispor'u öne geçiren golü attı. 67. dakikada ise Ziya Alkurt farkı ikiye çıkardı. Horoz'da son sözü 90. dakikada Recep Niyaz
söyledi. Rakibin ataklarını savuşturmayı bilen Horoz, bu galibiyet ile ligde puanı 13'e çıkardı. Konuk ekipte Mehmet Yiğit 82. dakikada çift sarıdan kızardı. Denizlispor haftaya Ümraniyespor'un konuğu olacak.