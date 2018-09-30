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okuduğu okulda

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Didar Kafaoğlu okuduğu okulda
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi 2018- 2019 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kendisinin de mezun olduğu Kayabey Şehit Ferruh Kulaoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programına katıldı. Okul Müdürü İbrahim Akçay 1978-1979 yılında mezun olan ve okulun açılış programında yanlarında olan Didar Kafaoğlu'na çiçek takdim etti. Didar Kafaoğlu programın ardından ana sınıfı ve 5/B sınıfını ziyaret etti, öğrencilerle ilgilendi, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek tahtaya "Geleceğimizin çocukları yeni döneminiz hayırlı olsun" yazdı. Didar Kafaoğlu 40 yıl önceki heyecanı tekrar yaşadığını vurgulayarak, okulda eski günlerinin canlandığını belirtti. Kafaoğlu "Mezun olduğum okulun eğitim- öğretim dönemine başlaması dolayısıyla programa katıldım. Yıllar önce ben de öğrenciyken bu sıralarda okudum, bahçede oynadım, güzel ve keyifli yıllarımız olmuştu. Öğretmenimi unuoynadım, yıllarıtamıyorum. Yıllar önce okulumda öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Eski günler gözümde canlandı, o yıllara döndüm" dedi.
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Didar Kafaoğlu okuduğu okulda
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