Güle güle oturun

İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde yerinde yüzde yüz uzlaşı ile 3 etap halinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Hayata geçirilen projenin birinci etabı kapsamında Folkart A.Ş. tarafından inşa edilen konutlar düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, "Uzundereliler hepinize teşekkür ediyorum. Bir emeği, bir çalışmayı, bir birlikte yol yürümeyi bize inanarak sizler gerçekleştirdiniz. Güle
güle, gönül rahatlığıyla oturun" dedi.