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güle oturun

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Güle güle oturun
'nin Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde yerinde yüzde yüz uzlaşı ile 3 etap halinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Hayata geçirilen projenin birinci etabı kapsamında Folkart A.Ş. tarafından inşa edilen konutlar düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı , "Uzundereliler hepinize teşekkür ediyorum. Bir emeği, bir çalışmayı, bir birlikte yol yürümeyi bize inanarak sizler gerçekleştirdiniz. güle, gönül rahatlığıyla oturun" dedi.
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Güle güle oturun
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