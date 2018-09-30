Haber Hattı

Büyüksehir'den asure hayrı
Denizli Büyüksehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında düzenledigi asure hayrı Bayramyeri Meydanı
'nda yapıldı. 15 bin kisiye asure dagıtıldı. Asurenin birlik, beraberlik ve bereket demek oldugunu vurgulayan Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, "Büyüksehir Belediyesi olarak geleneksel hale getirdigimiz asure hayrımızı yapmanın mutlulugunu yasıyoruz" seklinde konustu. Elma ihracatı yüz güldürecek
Dünya
elma üretiminde 2,7 milyon ton ile besinci sırada yer alan Türkiye
, yaklasık 500 bin ton elma ihracatı hedefliyor. Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Baskan Vekili Halil Öztürk, "Geçen sene yapmıs oldugumuz elma ihracatını 4-5'e katlayacagımızı düsünüyorum. Bu yıl 3 milyon ton elma rekoltesi bekliyoruz. Bu hem elma üreticisinin hem ihracatçısının yüzünü güldürecek" dedi. Kitap Fuarı'nı ögrenciler açtı Manisa
'da
bu yıl 2'ncisi gerçeklesen Kitap Fuarı, Büyüksehir Belediye Fuar Merkezi'nde törenle açıldı. Açılıs kurdelesini protokolle birlikte ögrenciler keserken fuarda
; 100 yayınevi ve 100'den fazla yazar agırlanacak. Konusmaların ardından fuarın açılıs kurdelesi kesilerek, davetliler birbirinden farklı kitap ve stantların bulundugu fuarı gezdi. 7 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda, 54 yazar kitapseverlerle bulusabilecek. Yerli yazılım gelistirdiler Yaşar Üniversitesi
Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü ögrencileri, yapılan protokol ile 30 ülkede 15 dilde hizmet veren IAS firmasının gelistirdigi yerli kurumsal kaynak gelistirme yazılımı Canias ERP'yi ögrenecek. Yasar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile IAS Danısmanlık Yöneticisi Barıs Çıgır tarafından CaniasERP Laboratuvarını hayata geçiren protokol Selçuk Yasar Kampüsü'nde imzalandı.