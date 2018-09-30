Kentin temizliği için görüş birliğine varıldı

Balıkesir
Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baskanı Mustafa Yılmaz, kentin 20 belediyesinin Temizlik isleri Müdürleri'ni agırladı. Temizlik Isleri Müdürleri ve yetkilileri ilçelerde ve beldelerinde yasanan sorunları tek tek aktararak sorunların bertarafı için ilçe belediyeleriyle Büyüksehir Belediyesi'nin ortak çalısması konusunda görüs birligine varıldı. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, özellikle hiçbir ilçe belediyesinin siyasi farklılıkları gözetilmeksizin ortak çalısma yürütmesinin gerekliliginin altını çizerken; asıl amacın ilçe ve beldelerde yasayan insanların mutlu ve huzurlu bir yasam sürdürmeleri oldugunu söyledi. SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Özellikle katı atıkların bertarafı konusunda yasanan sıkıntıların ön plana çıktıgı toplantıda, tüm ilçe belediyelerinin katı atıklarını gösterilen katı atık aktarma istasyonlarına bırakmalarının zorunlulugu dile getirilirken, bu konuda bazı ilçe belediyelerinin bu sorumluluklarını yerine getirmedigi ve ilçe yasayanlarını ve çevreyi zor durumda bıraktıkları ifade edildi. Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, "Balıkesir Büyüksehir Belediyesi'nin yeni bir büyüksehir belediyesi olmakla beraber bugüne kadar yapılan is ve islemlerin yerelde alısılagelmis sekliyle revize edilmesi ve güncellenmesi için yogun çaba sarf ediyoruz. Ekip ve takım ruhuyla islerin dogru yürütülebilmesi için bu tür toplantıların düzenlenmesi kaçınılmaz oluyor. Herkes kendi sorununu ve sıkıntısını biliyor. Biz Büyüksehir Belediyesi olarak üstten baktıgımızda büyüksehrin ve 20 ilçenin sorunlarını görüyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmak veya iyilestirmeler yapmak için çalısmalar ve planlamalar yapıyoruz ama isin mutfagında olan sizlerin yerelde yasadıgınız sıkıntıları bilmemiz ve planlamalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Sorunları bir an önce pratik, dogru, çevreyi kirletmeyen veya en az kirleten sekilde çözmemiz gerekiyor" dedi. HEDEF DAHA AZ SORUN
Özellikle katı atıkların bertarafı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, sözlerini söyle sürdürdü; "Büyüksehirler katı atıkların bertarafıyla sorumlu. Ilçeler yerelde merkez ve kırsal mahallerin tamamında çöplerin toplanmasıyla yükümlüler. Ilçe belediyeleri kendi sorumluluk alanlarında topladıkları çöpleri varsa aktarma istasyonlarına, yoksa da Büyüksehir'in katı atık bertaraf tesisine getirmekle yükümlüler. Lütfen bu noktada ilgili belediyelerin sorumluları olarak sorumluluk alanlarınızdaki kanuni zorunluluklarınızın farkında olun ve geregini yapın. Sıralı amirlerinizi, siyasetçileri de uyarın. Çöplerin geç toplanması, toplanmaması, ekonomik kaygılarla çöplerin katı atık bertaraf tesislerine getirilmemesi ve çöplerin gelisi güzel vahsi depolama alanlarına dökülmesiyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu durum hem çevreyi kirlettigi gibi hem de yerelde yasayan insanların saglıgı açısından zor durumda bırakıyor. Bu hep birlikte yapılması gereken bir sey. Bizlerin buradan aldıgımız karar veya yaptıgımız planlamalar islerin saglıklı yürümesi için yeterli olmuyor. Mutlaka sizlerin de bizlerin aldıgı kararlara riayet etmeniz, destek vermeniz ve uygulamanız gerekiyor. Hem sizin hem de bizim en az sorunla ilerleyebilmemizin tek yolu ortak akılla hareket etmekten geçiyor. Büyüksehir, olarak konulara siyasi degil, kanunlar tarafından getirilen sorumlulukların farkında olarak esit mesafeden bakarak görev yapmaya hizmet etmeye çalısıyoruz. Bu konuda tüm öneri ve çabalarda biriz beraberiz. Bir sorununuz sıkıntınız oldugunda kendi içinizden konusmak yerine buradaki daire baskanımız ve ekibiyle istisare ederseniz sorunları daha hızlı, kolay ve birbirimizi anlayarak çözmüs oluruz. Bu da herkes için daha az sorun daha çok mutluluk olur" dedi. İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ
Bahse konu toplantının ev sahipligini yapan Balıkesir Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baskanı Mustafa Yılmaz, her zaman istisareye ve is birligine açık olduklarını söyledi. Toplantıya katılan ilçe belediyeleri Temizlik Müdürlügü yetkilileriyle sürekli dirsek teması halinde olmak niyetinde olduklarını dile getiren Baskan Yılmaz, özellikle katı atıkların aktarma istasyonlarına veya Büyüksehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisine getirilmesi konusunun ne denli önemli oldugunu söyledi. Toplantının devam eden bölümündeyse ilçe belediyeleri Temizlik Hizmetleri Müdürlügü yetkililerinin ilçelerdeki ve beldelerde yasadıkları sorunları tek tek anlatmalarıyla devam etti.