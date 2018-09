Selin yaraları sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi, geçtigimiz haftalarda Bandırma ve Erdek'te meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için yogun çaba harcadı. Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu saganak yagısın oldugu gün saat 02:00'ye kadar bölgede incelemelerde bulunurken, tüm ekipleri de bölge için seferber etti. Itfaiye Daire Baskanlıgı, BASKI, Fen Isleri Daire Baskanlıgı ile Kent Estetigi Daire Baskanlıgı'na baglı kırsal mahalleler de dahil olmak üzere her noktaya ulastı. Baskan Kafaoglu, AFAD Il Müdürlügü bünyesinde olusturulan komisyon tarafından hasar tespit çalısmalarının en kısa sürede tamamlanarak magduriyetin giderilecegini söyledi. Ilçe merkezlerinde hayat normale dönmeye baslarken, kırsal mahallelerde ise Balıkesir Büyüksehir Belediyesi ile DSI ekiplerinin çalısmaları devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün 17 Eylül Üniversitesi Akademik Yıl baslangıcı için Bandırma'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoglu, Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Bandırma Cumhuriyet Meydanı civarındaki esnafı ziyaret ederek geçmis olsun dileklerini ileten Balıkesir Büyüksehir Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, devam eden çalısmaları da yerinde inceledi. Beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subası, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte Erdek Ilçesi Tatlısu ve Ballıpınar Mahalleleri'ne giderek hem çalısmaları denetleyen hem de mahalle sakinleri ile bir araya gelen Baskan Zekai Kafaoglu, bahse konu mahallelerdeki çalısmaların kısa sürede tamamlanması ile birlikte hayatın da normale dönecegini söyledi. Tatlısu Mahallesi sakinlerinin sorunlarını yerinde dinlediklerini dile getiren Baskan Kafaoglu, "Burada meydana gelen sel felaketinde ciddi bir hasar olusmus. Milletvekillerimizle burayı ziyaret ederek çalısmaları yerinde denetliyoruz. Yasanan sel felaketi oldukça büyük ve yıllardır görülmeyen bir afet. Su anda bizim dört tane kamyonumuz, iki tane is makinemiz ve DSI'nin dört kamyonu ve iki is makinesi ile beraber tamamen dolu olan dere ve sokaklar temizleniyor" diedi. Kırsal mahallelerde hayatın normale dönecegi ana kadar çalısmalara ara vermeden devam edeceklerini dile getiren Baskan Kafaoglu, "Vatandaslarımız sahipsiz degil, endise etmesinler. Tekrar geçmis olsun diyorum. Cenabı Allah bir daha böyle afetler yasatmasın. Hakikaten zor bir durum ama yapacak bir sey yok. Yaraları sarmak hepimizin görevi" diye konustu.