Altınordu 1 puana sevindi

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Toto 1. Lig'de Hatayspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Altınordu
galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu alınan puanın önemli olduğunu söyledi. Zorlu bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirten Eroğlu, "Sahaya mutlak galibiyet için çıkmıştık. Maça işi başladık fakat rakibin özellikle sağ taraftan geliştirdiği ataklara çözüm bulalım derken golü yedik. Hava şartları da istediğimiz gibi değildi. Belki bu bahane değil ama hem sıcak hava hem de ilk yarı rüzgara karşı oynamak bizi zorladı. Ancak her şeye rağmen alınan puan bizim için kazanç oldu. Mutlaka futbolumuz ilerleyen haftalarda sonuca yansıyacaktır. Ben takımıma inanıyorum" dedi.