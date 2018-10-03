Foça’daki deniz kirliliği tamamen temizlendi

İZMIR'IN Foça
İlçesi'ne bağlı Gencelli sahilinde 31 Ağustos tarihinde Herrier isimli gemiden denize sızan akaryakıt temizleme çalışmaları tamamlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, konuyla ilgili açıklama yaptı. Gencelli sahilinin yüzülecek hale geldiğini belirten Kuran, "Acil müdahale konusunda ekipmanları bulunan, kirliliğe müdahale yetkisi bulunan iki firmamız hemen yetkilendirildi ve bölgeye intikal ettirildiler. Solventlerle ve petlerle kirlilik temizledi kayalıklarda oluşan kirlilik basınçlı sıcak sularla temizlendi. 85 kişiyle 30 gün boyunca gece gündüz bilfiil temizlik sağlandı. Yaklaşık olarak 2 bin 400 ton katı ve 50 metreküp de sıvı tehlikeli atık toplandı. Denizimiz tertemiz olmuş vaziyette. Şu an burası gönül rahatlığıyla yüzülebilecek bir konumda" diye konuştu.