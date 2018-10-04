Akigo, Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Ligi
J Grubu'ndaki ilk maçında evinde konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, bugün deplasmanda Standard Liege
ile karşılaşacak. Belçika
'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege- Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Süper Lig
'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan
, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Sabah saatlerinde İzmir
'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.