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Akigo, Avrupa sınavında

Akhisarspor, J Grubu ikinci maçında bugün ekibi ’e konuk olacak. Akigo, Avrupa’dailk galibiyetini almak için sahaya çıkacak

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Akigo, Avrupa sınavında
J Grubu'ndaki ilk maçında evinde konuk ettiği Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, bugün deplasmanda ile karşılaşacak. 'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Standard Liege- Akhisarspor karşılaşmasında Avusturya'dan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. 'deki Aytemiz Alanyaspor maçından önce göreve gelen teknik direktör , UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Ege temsilcisi, Standard Liege karşısında Avrupa'daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Sabah saatlerinde 'den İstanbul aktarmalı olarak Belçika'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Rus ekibi Krasnodar, İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.
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Akigo, Avrupa sınavında
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